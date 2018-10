Sassari, da domani partono i lavori nei parcheggi di viale Umberto

Saranno tracciate le corsie in modo da garantire una maggiore sicurezza sia per i mezzi pubblici che scendono sia per le auto che salgono, in quanto si terrà conto del reale ingombro degli autobus .





















Da domani, martedì 30 ottobre, partono i lavori coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità per la sistemazione dell'area parcheggio di viale Umberto I, tra piazza Colonnello Serra e viale Trento. Si inizia con il tratto tra viale Trieste e via Politeama e il cantiere, salvo imprevisti, avrà la durata di 30 giorni; terminata questa prima fase, si proseguirà con l'area tra via Politeama e via Moleschott, per circa 24 giorni. Infine sarà la volta della zona tra piazza Colonnello Serra e viale Trieste e tra via Moleschott e via Bellieni, dove si partirà dopo l'Epifania. Per ragioni di sicurezza, per ogni singola fase, il cantiere occuperà oltre all'area parcheggi, anche la corsia discendente di viale Umberto I. Sarà dunque modificata la segnaletica orizzontale e verticale per il restringimento della carreggiata a due corsie a doppio senso di marcia.Sui marciapiedi si procederà alla razionalizzazione degli stalli per i parcheggi, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento delle aiuole. Queste avranno cordonate in trachite posizionate fuori dalla terra, in modo da proteggere gli alberi dal passaggio delle auto. Sarà ridotto al minimo il gradino per accedere all'area di sosta, grazie alla sostituzione delle attuali cordonate con altre nuove, in cemento. Allo stesso tempo sarà assicurata la battuta per convogliare le acque nelle caditoie già esistenti.Saranno anche ridimensionate alcune aiuole, piantati alberi assenti da tempo e per quelli che non troveranno spazio nella via si procederà con la piantumazione in altre zone. Saranno tracciati due nuovi attraversamenti pedonali, con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Novità anche per chi usa i mezzi pubblici: saranno realizzate isole pedonali per attendere i mezzi Atp in tutta sicurezza. L' intervento conserverà il numero di parcheggi e allo stesso tempo tiene conto delle esigenze dei pedoni e di chi attende l'autobus in spazi dedicati.