Fototeca di Sardegna: l'isola diventa protagonista della Kermesse "Buenos Aires celebra Italia"

Una Sardegna da applausi è andata in scena domenica scorsa in Argentina alla sesta edizione della kermesse culturale "Buenos Aires celebra Italia" voluta dal Governo locale in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Decine di migliaia gli spettatori che hanno assiepato la popolare Avenida de Mayo dove il Circolo Sardi Uniti di Buenos Aires presieduto da Beatriz Marongiu e la Federazione dei Circoli Sardi in Argentina presieduta da Margarita Tavera hanno proposto una mostra celebrativa del decennale dell'archivio "Fototeca di Sardegna", il fondo fotografico nato nel 2008 per iniziativa della Biblioteca di Sardegna di Cargeghe e ospitante oltre 200 mila immagini storiche di 263 comuni sardi.

L'esposizione, dal titolo "Sardegna en el tiempo", è stata molto ben accolta dal pubblico presente che ha avuto modo di ammirare in un suggestivo itinerario lungo cinquanta foto uno spaccato della Sardegna nel primo cinquantennio del Novecento, attraverso una rassegna di scatti rappresentativi di luoghi, fatti e personaggi dell'Isola.

La rappresentanza sarda è stata inoltre felicemente caratterizzata dall'esibizione del Gruppo Folk Sa Sardinia di Rosario e da apprezzati momenti di degustazione enogastronomica e promozione del patrimonio turistico, culturale e artigianale dell'Isola.