Incidente sulla 131 all'ingresso di Sassari, tre i feriti trasportati all'ospedale

Un brutto tanponamento ha inchiodato il traffico all'uscita di Sassari dove la via Budapest si immette nella 131. Per tre quarti d'ora la colonna di auto e mezzi ha congelato l'ingresso nella 131. Quattro le auto coinvolte, tra queste un piccolo autocarro. Non si conosce ancora la dinamica al vaglio della polizia stradale, ma si tratta di un tamponamento a catena. Non si conosce la gravità dei feriti, ma tre di questi sono stati trasportati all'ospedale. In poco tempo la stradale è riuscita a governare il traffico e a liberare la strada per ripristinare la normale circolazione.