Linea ferroviaria Alghero-Sassari, M5S: "Assuntori sospesi dal lavoro"

nota stampa del M5S a firma dei consiglieri Graziano Porcu e Roberto Ferrara in merito alla situazione degli assuntori sospesi dopo l'interruzione della linea ferroviaria Alghero Sassari:







"Sono passate poco più di due settimane dall’interruzione della linea ferroviaria Alghero Sassari utilizzata quotidianamente da centinaia di pendolari. Alle prime reazioni di protesta da parte degli utenti, dei rappresentanti politici e sindacali, la direzione dell’Arst ha risposto in maniera scomposta, mostrandosi addirittura sorpresa dalla decisione assunta dal Ministero e chiedendo allo stesso le risorse per risolvere le criticità rilevate. Il problema è che di sorprendente non c’è assolutamente nulla, lo si evince leggendo la disposizione di sospensione del Ministero dove vengono evidenziate le gravi mancanze da parte dell’Arst e, ancor di più, dopo essere venuti a conoscenza di un esposto dei capi treno, datato dicembre 2016, in cui già lamentavano la totale mancanza di manutenzione e dei minimi requisiti di sicurezza.

