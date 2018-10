Il Comune di Sassari cerca un dirigente, pubblicato il bando sul sito

È indetta una procedura di mobilità esterna per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente, qualifica unica dirigenziale. La domanda di partecipazione, in carta semplice e firmata, pena l’esclusione, corredata dal nulla osta alla mobilità e da dettagliato curriculum professionale, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune, in piazza del Comune 1 o al Punto Città in corso Angioy 15, spedita con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.sassari.it. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 29 novembre. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comune.sassari.it. Il colloquio si terrà presumibilmente a partire dal 11 dicembre, data che sarà confermata con una comunicazione via mail oltre che con avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.