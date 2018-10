Claudia Erba presenta sabato ad Alghero "Adagio con brio. Trentanove poesie e una canzone"

Sabato 3 novembre alle ore 19:30 la Libreria Cyrano, in via Vittorio Emanuele 11, ospiterà la prima presentazione ufficiale di “Adagio con Brio. Trentanove poesie e una canzone”, silloge poetica di Claudia Erba edita dalla Catartica Edizioni nella collana “Tremori”.La relatrice dell’incontro sarà la poeta Luana Farina, mentre ad accompagnare l’autrice nella lettura di alcuni brani sarà il musicista e produttore Salvatore Papotto.Il libro è una raccolta poetica che affascina per l’intensità delle parole e per la sapienza con cui l’autrice, pur in quello che è un “esordio” sa condurre il lettore in una complessità di emozioni. La Catartica Edizioni, dopo più di un anno dalla sua nascita, ha deciso di inaugurare con il libro di Claudia Erba la propria collana di poesia “Tremori”, una scelta dettata dal riconoscimento dell’indubbio talento dell’autrice.La silloge vanta, non a caso, la prefazione dell’artista Oliviero Malaspina, scrittore, cantautore e storico collaboratore di Fabrizio e Cristiano De André.Parafrasando Malaspina, “Adagio con brio è una poetica labirintica di significati e significanti che si intersecano, uno splendido macramè dal quale il lettore non può uscire che arricchito nell’anima e nell’intelletto”.Claudia Erba è nata nel 1983 ad Alghero. Laureata in Giurisprudenza, è giornalista di musica, costume e società. Collabora con “SOund36 Magazine di Cultura Musicale, Arti e Spettacolo” e “Sardegna Reporter” e ha fondato "Verbatim Ufficio stampa”, diretto alla promozione di quanti lavorano in campo artistico. Da oltre due anni cura l'immagine degli artisti dell'etichetta discografica "La Stanza Nascosta Records".“Adagio con Brio. Trentanove poesie e una canzone” è la sua prima pubblicazione.