Uniss. La tratta degli esseri umani,incontro di formazione con gli studenti universitari

Martedì 6 novembre alle 10.00, nell’aula Mossa dell’Università degli Studi di Sassari in viale Mancini 5, si svolgerà una giornata di sensibilizzazione e dialogo con gli studenti universitari sul tema della lotta alla tratta degli esseri umani. L’evento è organizzato dalla Regione Sardegna in collaborazione con il corso di laurea triennale in “Sicurezza e Cooperazione Internazionale” dell’Università degli Studi di Sassari. E’ inoltre prevista la partecipazione di alcune istituzioni da tempo impegnate nella realizzazione di azioni di prevenzione e di protezione dei diritti delle vittime di tratta in Sardegna, quali la Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli e l’associazione di volontariato ACOS.



Obiettivo dell’incontro è quello di inquadrare il fenomeno, anche alla luce dei recenti flussi migratori che ne hanno aggravato l’entità, e coinvolgere in un dibattito gli studenti, affinché siano maggiormente consapevoli del problema, delle sue cause e dei suoi drammatici effetti, e di ciò che viene realizzato a livello regionale per difendere vittime e potenziali tali.



La giornata si inserisce nel quadro delle azioni che la Regione Sardegna realizza in attuazione del Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati, una specifica sezione del quale è dedicata a questa moderna forma di schiavitù, che ricorre al terrorismo psicologico e alla violenza fisica per soggiogare le vittime. La tratta di esseri umani è, infatti, un problema complesso, che tocca differenti ambiti, quali lo sfruttamento della prostituzione, l’usura, i lavori forzati, il lavoro minorile, la tratta di minori, il prelievo di organi e l’accattonaggio. L'evento è aperto a tutti gli interessati.