Porto Torres. Giornata nazionale e delle forze armate: cerimonia il 2 novembre

Sarà celebrata venerdì 2 novembre la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. Alle 9:30 si svolgerà la Santa Messa nella chiesa della Consolata. Al termine della funzione religiosa le autorità civili e militari confluiranno in Piazza Umberto I. Sarà eseguita la cerimonia dell'alzabandiera. Il Sindaco deporrà la corona d'alloro sul monumento dedicato ai Caduti del Mare e un'altra corona sarà depositata ai piedi della lapide dei Caduti della Grande Guerra, situata all’ingresso del Palazzo Municipale. Nel corso della celebrazione verrà data lettura dei nomi dei caduti e dispersi di Porto Torres nella Prima guerra mondiale. Al termine ci sarà la possibilità di visitare la mostra “I caduti e i dispersi di Porto Torres nelle due guerre mondiali”, curata da Moreno Nocco e allestita per l'occasione al Palazzo del Marchese. Subito dopo, il corteo si sposterà presso il cimitero di via Balai per la deposizione delle corone sulle tombe del carabiniere Walter Frau e del finanziere Salvatore Cabitta.