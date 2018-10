Sassari, nuovi cantieri dal 5 novembre

Al via dal 5 novembre (salvo rinvii legati al brutto tempo) i nuovi cantieri in via Sorso, via Palmera, via Buccari, via Marghinotti, via monsignor Marongiu, via Alagon, via Zara, via Pasubio, via Pola, per il ripristino del manto stradale a opera di Open Fiber, mentre proseguono quelli in via Marras, via Campus, via Figari, via Addis, via Prunizzedda, via Gorizia, via Degli Astronauti, via Istria, via Pasubio, via Dalmazia, via Ciusa e via Alivia. Continuano anche i lavori di cablaggio della stessa società che, come sempre, utilizzerà tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi in viale Dante, via Diaz, via Asproni, via Zanfarino. Tutti i lavori saranno compiuti a traffico aperto.