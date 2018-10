Sistema idrico dell’Asinara, firmato l’accordo di programma

«La firma dell’accordo di programma per l’adeguamento del sistema idrico dell’Asinara rappresenta un primo step per adeguare i servizi fondamentali dell’Isola. Non possiamo che essere soddisfatti per essere riusciti, insieme agli altri enti, a trovare un punto di intesa nell’esclusivo interesse pubblico».È il commento del sindaco di Porto Torres Sean Wheeler, che stamattina ha firmato insieme all’assessore regionale all’Industria Maria Grazie Piras, al commissario della Conservatoria delle coste Gianni Pilia e all’amministratore unico di Abbanoa Abramo Garau, l’accordo di programma che permetterà la riqualificazione del sistema idrico dell’isola dell’Asinara.«Si tratta di un primo step per adeguare i servizi fondamentali dell’Asinara e far sì che l’isola possa avere un pieno sviluppo, anche dal punto di vista della ricettività – dichiara il sindaco Wheeler - dopo la firma dell’accordo abbiamo già calendarizzato il prossimo incontro con Abbanoa, la Conservatoria e il Parco per definire nel dettaglio i progetti e il percorso da seguire per l’implementazione del servizio idrico».«Questa firma arriva dopo un percorso lungo, travagliato e con qualche tensione. Il nostro unico obiettivo è sempre stato dare all’Asinara quanto gli spetta e siamo soddisfatti di aver trovato un’intesa con gli altri enti».