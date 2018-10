Capoterra, nei guai una società che ha sottratto al fisco ricavi per 15.000 euro

Le Fiamme Gialle, durante le attività ispettive, hanno riscontrato che le operazioni commerciali segnalate non avevano trovato corrispondenza in contabilità e che conseguentemente erano state eseguite “in nero”: a conclusione del controllo è risultato che il soggetto ha sottratto al fisco ricavi per complessivi 15.000 euro ed omesso di dichiarare e versare I.V.A. per 3.150 euro.









Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso un controllo nei confronti di una società’ operante nel settore della ristorazione a Capoterra.L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del regolare assolvimento degli obblighi fiscali in relazione ai ricavi percepiti dall'attività, a seguito di una segnalazione da parte di un altro Reparto del Corpo che, all’esito dei controlli effettuati nei confronti di un altro contribuente, ha evidenziato l’esistenza di rapporti commerciali con l’azienda oggetto di controllo.