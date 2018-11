Olbia. Esercitazione Squalo, simulazione di soccorso insieme ai ragazzi dell'Itcg

Due giorni fa, nelle acque antistanti l’isola di Mortorio, si è tenuta un’esercitazione internazionale di soccorso ad aeromobile incidentato in mare, in applicazione degli accordi internazionali S.A.R.MED.OCC. (Mediterraneo Occidentale) tra Francia, Italia e Spagna. Negli stessi istanti presso l’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri Attilio Deffenu, i giovani frequentatori hanno ricreato lo stesso scenario utilizzando il simulatore di plancia aereo e navale. La collaborazione nata tra la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia, al comando del Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Maurizio Trogu e l’Istituto Deffenu e la Dirigente scolastica prof.ssa Salvatrice Enrica SCUDERI prosegue già da diversi anni anche con il progetto dell’alternanza scuola lavoro. Nell’esercitazione simulata di ieri, i ragazzi dell’indirizzo aeronautico e nautico hanno potuto testare le loro capacità di navigazione in un contesto esercitativo internazionale particolarmente stimolante e impegnativo.





I frequentatori, affiancati dal personale della componente imbarcata sulle motovedette del Corpo delle Capitanerie di Porto, dai docenti dell’Istituto e con la partecipazione di esperti in materia di simulazione di navigazione aerea e marittima, dell’Aeronautica Militare e della 3D Aerospazio hanno risposto positivamente alla sfida e si sono calati nella realtà dell’esercitazione. “È una grande occasione poter illustrare i nostri compiti d’Istituto, non solo sulla carta, ma con l’ausilio di una strumentazione all’avanguardia” ha affermato il Comandante Trogu “e chissà, magari qualcuno di loro un giorno entrerà a far parte delle nostre componenti specialistiche navali e aeree”.