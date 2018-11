Sassari. Rigoletto va al liceo: lunedì la presentazione all'Azuni

Sarà l’aula magna dello storico Liceo Classico “Azuni”, in via Rolando a Sassari, a ospitare la presentazione di “Rigoletto" di Giuseppe Verdi, terza opera in cartellone della Stagione lirica dell’Ente Concerti Marialisa de Carolis. L’appuntamento è per lunedì 5 novembre alle ore 11,30.



Prosegue così il tour di presentazioni che porta l’Ente Concerti tra le istituzioni culturali e accademiche della città, dopo l’esordio al Liceo Musicale per "L’italiana in Algeri" e la tappa all’Accademia di belle arti per "La cambiale di matrimonio". L’opera verdiana, la prima della “trilogia popolare” del compositore di Busseto, sarà presentata da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, che firmano la regia della produzione, un nuovo allestimento dell’Ente Concerti in coproduzione col Teatro Coccia di Novara.



Gli aspetti musicali del capolavoro verdiano saranno illustrati da Matteo Beltrami che dirigerà l’Orchestra dell’Ente Concerti per le due date sassaresi. Lo spettacolo andrà in scena in prima rappresentazione venerdì 9 novembre alle 20,30 e domenica 11 novembre nella tradizionale replica pomeridiana delle 16,30. Mercoledì 7, all’antivigilia della “prima”, il Comunale ospiterà l’anteprima giovani dedicata ai ragazzi delle scuole accompagnati dai loro docenti, agli universitari e agli studenti stranieri coinvolti nel progetto Erasmus che per la prima volta quest’anno assistono agli spettacoli.