Alghero. Quattro minorenni coinvolti nello spaccio di marijuana, cocaina, ed ecstasy

disposizione del Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Sassari, tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza dei Minori del capoluogo. L’impegnativa nottata ha richiesto l’impiego di un imponente e qualificato dispositivo cui si è aggiunto l’apporto dei due pastori tedeschi Efrot e Denvy il cui fiuto è stato di fondamentale ausilio alla buona riuscita dell’operazione. Il servizio di questa notte testimonia ancora una volta l’impegno e la professionalità dei militari della Guardia di Finanza di Sassari nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti in Provincia, settore nel quale il Corpo investe da sempre notevoli risorse.













Sotto la direzione ed il coordinamento del Comando Provinciale di Sassari, le Fiamme Gialle di Alghero hanno condotto un’operazione di polizia finalizzata a contrastare il consumo ed il commercio delle sostanze stupefacenti nel territorio di competenza. Nella notte di Halloween, momento notoriamente a rischio anche per l’elevato numero di persone che frequentano feste e locali notturni della riviera, sono stati effettuati più di 50 controlli, anche con l’impiego delle unità cinofile, che hanno portato al sequestro di oltre 170grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina e 5 di sostanze da taglio e 0,50 di ecstasy ed al fermo di 5 responsabili di cui ben 4 risultati minorenni.Uno di questi, diciassettenne, alla vista dei finanzieri si dava immediatamente alla fuga ma, inseguito nelle vie del centro dai militari veniva subito raggiunto e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 12 involucri di cocaina, pronta per essere smerciata. A seguito della perquisizione effettuata presso l’abitazione del giovane, venivano rinvenuti altri 164 grammi di marijuana, abilmente occultati all’interno di un barattolo di vernice nascosto sul balcone, unitamente a bilancini di precisione e materiale di imbustamento, 5,82grammi di mannitolo, tipica sostanza da taglio per la cocaina, e circa 700 € in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio. Il ragazzo veniva condotto presso gli uffici della Guardia di Finanza di Alghero e, su