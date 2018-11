"Sassari Olbia, l'incompiuta senza vergogna". 32 lavoratori perdono il lavoro e occupano il comune

Riportiamo la nota stampa della cooperativa Achantus che da questa mattina occupa la sala consiliare del Comune di Olmedo:







"Lotto 6 SCARL Tecnis in procedura

I lavoratori: "Ringraziamo il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale di Olmedo che insieme a noi, la Coldiretti Regionale e Provinciale e il Presidente Battista Cualbu, sono vicino a noi e ci stanno supportando in una lotta sindacale nei confronti di quelle aziende che per il massimo profitto stanno devastando un tessuto imprenditoriale e un’economia così fragile come quella del Nord Sardegna. La Italiana Costruzioni ci deve perché è nostro diritto ricevere i soldi per i lavori realizzati e contabilizzati da mesi. L’Anas e la Regione Sardegna – Assessorato ai Lavori Pubblici – devono garantire che questo accada.La nuova strada Sassari Olbia non è e non deve diventare un cimitero per le imprese Sarde. "