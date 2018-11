Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso i protagonisti del Capodanno di Alghero

di SSN

Saranno Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso i protagonisti del Capodanno di Alghero con il loro Deejay Time, la Reunion. Reduci da un tour estivo di grande successo con la produzione della Unconventional Events, i quattro Dj porteranno dal vivo in consolle il più incredibile, poderoso e indelebile show radiofonico da oltre trentanni uno dei punti di forza di Radio Deejay. Sempre per la notte del 31 dicembre, allo scoccare della mezzanotte, il tradizionale spettacolo pirotecnico.



Ma il Cap d'Any a l'Alguer di quest'anno inizierà domenica 30 dicembre con un'eccezionale anteprima mondiale de La Fura dels Baus, famosa compagnia teatrale catalana, che ha scelto Alghero per presentare il suo nuovo spettacolare show.



Due eventi di forte richiamo che animeranno gli ultimi due giorni dell'anno nella Riviera del Corallo. Non è tutto perché, per il terzo anno consecutivo il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero propongono Més que un Me, oltre un mese di spettacoli dedicati alle famiglie e ai visitatori, concerti ed eventi culturali vari che animeranno tutti i quartieri della città con il coinvolgimento diretto di residenti, commercianti e associazioni. Questa mattina, nella sala conferenze del Quarter, la presentazione ufficiale alla stampa, alla presenza del Sindaco Mario Bruno, dell'Assessora alla cultura e turismo Gabriella Esposito, del presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu e della vice presidente della Fondazione Alghero Renata Fiamma.



Il calendario di Més que un Mes partirà il 27 novembre, presso il Teatro Civico, con la performance teatrale di Antonio Marras dal titolo “Mio cuore io sto soffrendo, cosa posso fare per te ?”, a cura dell'Associazione ExPop Teatro. Per sabato 1° dicembre Notte di Luce & eLUCEfu con fiaccolata e spettacoli dedicati alla “Giornata Internazionale della disabilità” in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e diverse associazioni e volontari algheresi. Intenso il fine settimana tra il 7 e il 9 dicembre con l'atteso appuntamento per la tradizionale accensione dell'albero di Natale a Porta Terra, previsto per il giorno dell'Immacolata Concezione sabato 8. “Luce di Coralli” è il titolo dell'albero di Natale e dell'allestimento urbano di quest'anno. Spazio all'enogastronomia con la Festa del Cioccolato ( 7 – 9 dicembre via Vittorio Emanuele fronte giardini Manno ) e Le vie del Vì, a cura del CCN Alghero in Centro, che animerà i locali e le vie del centro storico. Venerdì 7 dicembre, invece, presso la sala conferenze Lo Quarter, conferenza per l'inaugurazione delle celebrazioni in occasione del 150° anniversario della morte di Giuseppe Manno. Convegno, gigantografia, proiezioni e teatro a cura di: Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Fondazione Siotto, Museo Casa Manno, Liceo Manno – Istituto d'Istruzione Superiore Fermi, Associazione Dante Alighieri – comitato di Alghero. Eventi ma anche grandi attrazioni in Més que un Mes come la Pista di Pattinaggio su ghiaccio che sarà inaugurata nell'area portuale sabato 8 dicembre è rimarrà aperta sino a metà gennaio. Lunedì 10 dicembre inaugurazione e benedizione dei presepi istituzionali presso Lo Quarter e sede comunale di Porta Terra.



Il 12 e il 13 dicembre in replica, inaugurazione della Stagione di Prosa al Teatro Civico con l'attrice Lella Costa in “Questioni di cuore” di Natalia Aspesi. Dal 14 al 16 dicembre tornerà ad Alghero, GirOlio con stand, mercatini ed eventi folkloristici a cura dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio con Comune e Fondazione Alghero. Musica Jazz di altissimo livello il 23 dicembre nella Cattedrale di Santa Maria con il concerto di Paolo Fresu e i virtuosi italiani in “Back to Bach” a cura di Jazz Alguer. Immancabile il tradizionale concerto gospel in programma il 27 dicembre al cinema Miramare con “Gospel Uni.Sound”. Come già detto, il 30, nell'area portuale, appuntamento con lo straordinario spettacolo de La Fura dels Baus. Sempre nel porto si svolgerà la grande serata musicale del 31 con lo show irresistibile dei Dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Diversi gli appuntamenti anche per gennaio, tra i quali il concerto di Paolo Zicconi con l'omaggio a Sergio Endrigo il 5 gennaio al Teatro Civico.



Si confermano inoltre i tradizionali appuntamenti con il mercato artigianale delle birre “Birralguer Winter Edition” del beach Grup Alguer, i canti della tradizione con “Cants de LLum” dell’Ass.ne Nova Alguer, i concerti di “Musica dai Balconi” di Raimondo Dore, l’appuntamento dedicato ai bambini con “Il Villaggio di Babbo Natale”. E ancora mostre, mercatini e il concorso per il presepe più originale.



“Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno – ha sottolineato l'Assessora alla cultura e al turismo Gabriella Esposito - ci saranno tante novità in un mix di eventi, anche di livello internazionale, e attrazioni che sicuramente sapranno richiamare in città tante persone non solo la notte del 31 dicembre. Rafforzare e al tempo stesso rinnovare il Més que un Mes è la sfida di quest’anno”.



“Un calendario ricco di eventi con una nuova formula per l'ultimo dell'anno, una sorta di Cap d'Any allungato – ha evidenziato il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu – il 30 con l'anteprima mondiale della compagnia La Fura dels Baus e il 31 con il Deejay Time che ci accompagnerà al nuovo anno”.