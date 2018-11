Punto esterno per la Torres a Budoni

di SSN

La Torres trova un buon punto a Budoni pareggiando per 0-0 nell’anticipo della decima giornata del girone G della Serie D.



La formazione di Marco Sanna, ha lottato per lunghi minuti in dieci dopo l'espulsione di Demartis per doppia ammonizione nella ripresa, e nonostante le molte assenze ha tenuto di fronte ai tentativi della formazione di casa di portare a casa la vittoria.