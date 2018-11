Sassari, sabato di controlli per la sicurezza e un incidente nella notte

di SSN

La Polizia Stradale è impegnata ad intensificare i controlli al fine di contrastare tutti quei comportamenti che statisticamente rappresentano le maggiori cause di incidenti stradali quali, la distrazione dovuta all’uso dei cellulari, eccessi di velocità e guida in stato di alterazione dovuta ad alcol e droghe.

Nel corso della scorsa notte, sei pattuglie della Sezione di Polizia Stradale di Sassari e personale medico della Questura di Sassari, nell’ambito del servizio “stragi del sabato sera”, nella sola città di Sassari, hanno sottoposto a controlli circa 70 conducenti.



Di questi, otto sono risultati alla guida in stato di ebrezza alcolica con tassi da tre a quattro volte superiore al consentito; mentre due sono risultati sotto l’effetto di cocaina e cannabis. A loro carico sono scattate altrettante denunce penali, con il ritiro di dieci patenti per la successiva sospensione fino ad due anni.

Sono state inoltre sequestrate tre autovetture e un ciclomotore perché privi di copertura assicurativa ed elevata una contestazione per guida senza patente.



Nel corso della notata, inoltre, le pattuglie sono intervenute per un incidente stradale avvenuto nella S.S. 291 Sassari – Alghero, all’altezza del bivio Bancali, a causa di una fuoriuscita autonoma senza gravi conseguenze.



In generale, i conducenti sanzionati sono di età compresa tra i 20 e 40 anni e tutti residenti in provincia.