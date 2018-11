Chiuse alcune strade per il maltempo nel sud dell'Isola e nel nuorese

di SSN

A causa delle intense piogge che stanno interessando la Regione in queste ore sono stati chiusi al traffico alcuni tratti delle strade statali 126 "Sud Occidentale Sarda", 197 "di San Gavino e del Flumini" e la 390 "di Barisardo", nelle province di Sud Sardegna e Nuoro.



Per allagamenti sono chiuse le strade statali 126 "Sud Occidentale Sarda" nel territorio di Guspini (dal km 92,000 al km 97,000) e la 197 "di San Gavino e del Flumini" tra San Gavino e Guspini (dal km 8,000 al km 19,500).



La strada statale 390 “di Barisardo” è stata chiusa al traffico in via precauzionale nel tratto tra Loceri e Lanusei. Il provvedimento si è reso necessario per consentire il disgaggio di alcuni massi a bordo strada resi pericolanti dalle intense piogge delle ultime ore che ancora interessano zona. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità provinciale.



Le squadre di Anas, in sinergie con le Forze dell'Ordine, sono incessantemente in azione ovunque necessario per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.