Sennori celebra il 4 novembre

di SSN

Sennori ha celebrato questa mattina il 4 novembre. Nel Parco delle Rimembranze, il sindaco, Nicola Sassu, la Giunta e i consiglieri comunali, insieme con le autorità militari del paese, e i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, hanno partecipato alla cerimonia solenne per la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, con la celebrazione della Festa dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze armate.



Il parroco, don Salvatore Masia, ha celebrato la messa in onore dei caduti di tutti le guerre, e al termine della cerimonia, il sindaco, a nome di tutta la cittadinanza, ha consegnato una medaglia croce al merito di guerra e una copia del dizionario Sa Faeddada de Sénnaru al reduce di guerra, Giuseppino Piga: « Se oggi viviamo in uno stato di e in Pace, lo dobbiamo ai nostri nonni e ai nostri bisnonni, a uomini come Giuseppino Piga che hanno combattuto e si sono sacrificati per regalarci un futuro migliore».