"Ollolandia", la Fiera del Pastoralismo in Olanda

L’iniziativa si fonda sul progetto delle Botteghe del Pastoralismo che, facendo forza sul riconoscimento Unesco della cultura pastorale quale patrimonio dell’umanità, promuove i nostri prodotti con un marchio internazionale. Il tutto rafforzato e facilitato dall’enorme successo mediatico del programma televisivo “Il borgo italiano: Ollolai”, che è stato seguito nel Paesi Bassi da una media di oltre 600mila spettatori.L’iniziativa ha il coordinamento dell’associazione “Mirtò Sardegna”, che organizzerà una giornata enogastronomica a tema con le iniziative dei Consorzi e dei soggetti coinvolti e la somministrazione dei piatti della tradizione barbaricina e sarda. L’evento si svolgerà all’interno di un centro commerciale urbano (https://www.beejbenders.nl/). Si sta lavorando per avere un corner, uno spazio dedicato ai nostri prodotti, in tutto il territorio olandese grazie alla collaborazione con altri soggetti commerciali associati.









Il progetto delle case ad un euro di Ollolai ha ormai una valenza internazionale ed economica. Il programma televisivo di RTL Olanda, con cinque coppie olandesi stabilmente soggiornanti in paese dal mese di maggio, ha portato notorietà alla comunità con l’arrivo di numerosi turisti stranieri, che tutt’ora in bassa stagione vengono a visitare il nostro borgo.Per questo il Comune di Ollolai, con la collaborazione del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, il Consorzio IGP Agnello di Sardegna, Consorzio di tutela della Malvasia di Bosa, la Pro Loco di Ollolai e l’Ufficio-negozio turistico, il Consorzio Imbrifero Montano del Taloro, l’Associazione Mirtò ed il Comune di Venlo in Olanda, ha organizzato un evento in Olanda, nella città di Venlo, città di oltre centomila abitanti, dove risiede una delle coppie partecipanti al reality, con la signora Chantal Theunissen che svolge il ruolo di consigliere comunale. La città olandese ha importanti tradizioni fieristiche, con rapporti commerciali nazionali ed internazionali e soggetti commerciali interessati a costruire un proficuo rapporto di collaborazione con la nostra realtà sarda.