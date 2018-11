Tralicci divelti, tetti sradicati, i danni della tromba d'aria nel Nuorese

L'ondata di maltempo ha messo a dura prova la zona nord est dell'isola e il sud. In particolar modo una tromba d'aria si è abbattuta su Siniscola e Budoni, acquistando velocità man mano che si avvicinava alla costa. La potenza distruttrice del vortice ha inghiottito un traliccio dell'alta tensione, sradicato completamente diversi alberi sulla 131 dcn ribaltandoli sulla strada e creando disagi alla circolazione. Persino la copertura di un' area di servizio è volata via come un foglio di carta riversandone i pezzi negli spazi verdi limitrofi. Una potenza inaudita che ha fatto preoccupare non poco gli abitanti della zona. Fenomeni come questi non sono rari ma è la forza che ultimamente hanno raggiunto che fa riflettere sull'inadeguatezza delle strutture e delle misure di emergenza.