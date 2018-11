Danni per eventi calamitosi, informazioni dalla regione

La Regione Sardegna ha comunicato a tutti i Comuni che i proprietari degli immobili e dei beni mobili registrati e i titolari delle attività economiche produttive che hanno riscontrato danni in occasione di eventi calamitosi possono somministrare le schede di rilevamento del fabbisogno. La modulistica è pubblicata nella home page del sito della Protezione Civile regionale, al seguente link: http:// www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2282&s=377783&v=2&c=12454&idsito=20 . Le schede devono essere indirizzate al Comando di Polizia Locale-Protezione Civile.La Regione precisa che le segnalazioni sono prodotte esclusivamente ai fini della ricognizione e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.