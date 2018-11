"La ragazza del rifugio” a Casa Serena

Giovedì 8 novembre alle 17 a Casa Serena sarà presentato il libro “La ragazza del rifugio” di Nicoletta Maria Rita Sanna. A dialogare con l'autrice e a condurre gli ospiti alla scoperta del romanzo sarà Adele Loriga. Il racconto parla di una donna che è riuscita a «riscattarsi da una condizione di disagio grazie alla sua tenacia, alla sua determinazione e al suo grande cuore colmo d’amore per gli altri; una storia di incontri e ritrovamenti che si dipanano in una sorta di spirale dalla quale la protagonista rivive il suo passato da una prospettiva ogni volta più ampia. È la storia di una bambina costretta a crescere in fretta, di una ragazza ribelle, di una lavoratrice instancabile, di una madre disposta a sacrificarsi per il bene dei figli, di una donna libera e creativa capace di affrontare a muso duro e senza paura le ingiustizie e che si ingegna e canta per alleviare la sofferenza altrui. Una ragazza grata alla vita e della quale essere grati». Alla serata, organizzata dal Comune di Sassari in collaborazione con la Coopas e come sempre aperta a tutti, parteciperà anche il coro di Casa Serena.