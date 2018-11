Sassari, da domani al via i lavori nella strada vicinale Logulentu-Bade Tolta

Il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari domattina darà il via ai lavori di mitigazione del pericolo frana sul tratto iniziale della strada vicinale Logulentu-Bade Tolta. Si tratta di lavori di somma urgenza. Per la sicurezza di beni e persone il Comune si è attivato immediatamente, in sostituzione del consorzio.