Sassari. Inaugurazione della biblioteca del Dh Oncologico

Il movimento spontaneo Donne libere in lotta per il diritto alla salute che venerdì 16 novembre alle ore 10.30, a conclusione dell'iniziativa " Un libro in dono al DH oncologico di Sassari" che si è svolta nei mesi di febbraio e marzo finalizzata alla creazione di una biblioteca per il DH Oncologico di Sassari, ci sarà l'inaugurazione della “ Bibliòteca Janas " presso il nuovo DH oncologico sito al 3° piano in V.le S. Pietro n. 35 B. Tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa sono invitati a partecipare. Il Movimento ringrazia tutte le persone che così numerose hanno aderito all'iniziativa non solo da Sassari, ma da tutta la Sardegna, e che generosamente hanno donato oltre 800 libri. Le librerie di Sassari sostenitrici ufficiali: Azuni, Dessì, Koinè, Max88, Messaggerie Sarde, la Giunti di Sassari e librerie Giumar e Cose di Carta di Siniscola che hanno comunque collaborato, e tutte, col loro supporto, hanno effettuato uno sconto speciale sull'acquisto dei libri destinati all'iniziativa e/o hanno dato la disponibilità offrendosi come punto di raccolta dei libri non solo nuovi ma anche donati da privati ed in ottimo stato. Il Comune di Tissi e la Biblioteca del Comune di Ploaghe che a loro volta hanno contribuito con proprie donazioni di libri e/o come centri di raccolta. Ringraziamenti doverosi anche vero la Direzione Sanitaria dell'AOU di Sassari nelle persone del Direttore Generale Dr. D'Urso e del Direttore Sanitario Dr. Orrù, che con grande sensibilità si sono offerti per l'acquisto delle librerie necessarie per contenere tutte le donazioni e la squadra di operai che ci ha dato una valida mano per la sistemazione di tutto il materiale.