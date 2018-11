Maltempo, novembre sotto la pioggia. Tregua soleggiata nel fine settimana

Un tempaccio, davvero un tempaccio quello che ha flagellato la Sardegna nelle ultime due settimane. Pioggia incessante di forte intensità, in 10 giorni è caduta tre volte l'acqua che dovrebbe bagnare l'intera stagione. E mentre nei campi si fa la conta dei danni, ci si chiede come sarà questo fine autunno in Sardegna. Piovoso è chiaro, ma il sole riporterà un po di tepore per la cosiddetta l'estate di San Martino? A quanto dicono gli esperti si. La pioggia bagnerà il sassarese anche stasera e venerdì, ma da sabato fino al prossimo martedì le temperature si ristabiliranno al di sopra della media toccando i 20 gradi. Il sole bacerà la Sardegna per quattro giorni consecutivi, anche se sempre minaccia costante di qualche nuvolone. Un bel regalo d'autunno che lascerà spazio a metà novembre ad un'altra perturbazione che farà d'apripista all'inverno.