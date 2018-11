Sassari. Anticipata la partita di calcio Torres - Lupa Roma

La Torres comunica che in considerazione del turno infrasettimanale del prossimo mercoledì 14 novembre, in accordo con la squadra ospite e con la Federazione della LND, la gara Torres - Lupa Roma, valida per l'11^ giornata di serie D, in programma allo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà anticipata a sabato 10 novembre, alle ore 14:30