A Baratz si parla di spreco ed economia circolare

Ultimo appuntamento per il 2018 con i venerdì del Lago a Baratz. Venerdì 9 novembre dalle 18 al Ceas si terrà l'incontro dedicato alla riflessione su come il modello di sviluppo, basato sull'economia lineare (materia prima, produzione, distribuzione, consumo e infine rifiuto) ha condotto agli attuali squilibri ambientali, sociali ed economici. Si ragionerà sulla necessità di cambiare paradigma, passare dall'economia lineare all'economia circolare, dalla diseconomia dell'usa e getta all'economia della condivisione. Un nuovo modello di produzione, di consumo e di post-consumo, basato sui principi dell'economia circolare, l'altro mondo possibile.A dialogare con il pubblico sul concetto di economia circolare e i campi di applicazione pratica, con brevi clips su esperienze in atto in alcune parti del mondo, sarà Aldo Dessì componente del board di ACE (Alliance for Circular Economy), il nodo italiano della rete europea per l'economia circolare.



Graziella Caria della società Nuove tecnologie di Guspini, esperta in bioedilizia e arredamenti sostenibili, condurrà il laboratorio interattivo “Green tramas” in cui saranno coinvolti direttamente i partecipanti. Un laboratorio innovativo pro ambiente, micro giardini tessili realizzati con l'uso di materiali riciclati (trucioli, fondi di caffè, lana, juta, canapa) e l'utilizzo di piantine aromatiche che i partecipanti potranno portare con sé. Un micro giardino collettivo, un social garden dove germogliano i semi e i desideri.



La serata si concluderà come sempre con un aperitivo. Per informazioni contattare 079 533097 (Ceas Lago Baratz) 3476791906 (Paola) ceas.baratz@comune.sassari.it . I Venerdì del Lago è un progetto del Ceas Lago Baratz finanziato dall’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente e cofinanziato dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari