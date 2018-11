Formattori Arts Tribù: workshop sul mondo del teatro a Sassari

Ricomincia a Sassari, per il quarto anno consecutivo, il ciclo di formazione FormAttori di Tribù, organizzato dall’associazione culturale ARTS TRIBU, col patrocinio del Comune di Sassari. Quattro workshop intensivi sul mondo del teatro e sugli strumenti fondamentali per attori e non solo, a cura di vari esperti del settore provenienti da tutta Italia. Si comincia sabato 10 e domenica 11 ottobre con un seminario sulla comunicazione efficace a cura di Alessandro Galli (Compagnia Densa, Roma), per proseguire a metà dicembre con un workshop sul monologo: scrittura e interpretazione, a cura dell’attore e autore Michele Vargiu (Teatro Tabasco, Milano). A gennaio sarà la volta della formatrice Iolanda Mason (esperta in Tecniche di Memoria e Apprendimento Efficace, Cagliari) che curerà un workshop sulla memoria e sulle tecniche di memorizzazione, per concludere a febbraio con drssa Laura Garau (logopedista, Sassari) che terrà un seminario sull'utilizzo e la cura della voce.



I workshop si terranno a Sassari, nelle sale della Gymnica di Via Carlo Felice e negli spazi del coworking di via Roma 105 e sono aperti a tutti: possono essere seguiti singolarmente o si possono sfruttare i pacchetti e gli abbonamenti a più seminari, usufruendo così anche di sconti sul costo di iscrizione. Pubblico ideale sono attori, formatori, comunicatori, insegnanti, educatori, manager e imprenditori. Il presente progetto gode della collaborazione della Gymnica di Via Carlo Felice, della libreria Koinè di Sassari, dello spazio Via Roma 105 e del Vecchio Mulino. Per informazioni e iscrizioni: www.artstribu.it, mail a info@artstribu.it o WhatsApp al 3460975646.