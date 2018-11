Sassari. "Inventa le tue nozze", a Promocamera trova spazio la filiera del wedding

Nei giorni 1 e 2 dicembre prossimi a Sassari, nel Padiglione espositivo di Promocamera, si svolgerà “Inventa le Tue Nozze”, il primo evento specializzato del wedding nel nord Sardegna, pensato e realizzato per promuovere al meglio i professionisti qualificati che operano nel mondo dei matrimoni. Evento presentato oggi nella sede dell'azienda speciale Promocamera. Presenti gli organizzatori della manifestazione -che lancia anche sul territorio la filiera specialistica del wedding, che merita spazio, considerazione e sostegno- il presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini, l'organizzatrice Paola Repetto Consoli e il direttore tecnico di Promocamera, Luigi Chessa. Si tratta di un evento specialistico rivolto prevalentemente alle future coppie e a tutti gli operatori interessati al mondo delle cerimonie. La manifestazione si svolge sotto il patrocinio e la supervisione della Camera di Commercio di Sassari-nord Sardegna e l'Azienda speciale Promocamera.

"Inventa le Tue Nozze" è una manifestazione che ha come obiettivo primario la promozione degli operatori del wedding. La sua caratteristica peculiare sarà quella di rappresentare un evento di settore che si rivolge ad una specifica categoria di operatori (quelli che operano direttamente o indirettamente nel settore delle cerimonie) e ad un preciso segmento di mercato, quello delle coppie di futuri sposi su un segmento che trova spazio fuori dai confini dell'Isola.



Quando si acquista un abito lo si indossa, si tocca, si confronta con altri, quando si acquista “un matrimonio”, e i servizi collegati, si segue un criterio che è emozionale prima che economico- quest'ultimo fattore tutt'altro che trascurabile- come a dire che si sceglie col cuore prima che con la mente. Per questa ragione la manifestazione punta sull’aspetto emozionale. Le coppie e i loro accompagnatori, entrando nel Padiglione rimarranno piacevolmente sorpresi per essere accolti in un ambiente suggestivo e coinvolgente. Inventa le tue nozze sarà un percorso esperenziale in un laboratorio vivo.