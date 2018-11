Sassari. Aldo Sciacca è il nuovo segretario cittadino di Fortza paris

Si è svolta a Sassari l'assemblea degli attivisti e simpatizzanti del partito sardista e autonomista Fortza Paris. Dopo una costruttiva discussione sulla proiezione del partito per le prossime elezioni regionali e comunali, dopo l'individuazione dei punti programmatici inerenti questi due importanti appuntamenti, su proposta del vice Presidente Antonio Cardin, e alla presenza del coordinatore provinciale Gabriele Porqueddu, è stato eletto all'unanimità Aldo Sciacca come Coordinatore Cittadino per la città di Sassari. A lui e ai suoi prossimi collaboratori è stato demandato l'onere di seguire la stesura del programma da portare in coalizione per le prossime elezioni comunali e la costituzione, con i vari incarichi, del nuovo direttivo che lo coadiuverà per tutto il mandato. Da parte tutti i membri di Fortza Paris Sardegna i migliori auguri per un proficuo lavoro per il bene dei sardi e della Sardegna.