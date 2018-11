Nicola Sanna incontra il Comandante della Guardia di Finanza

Il sindaco Nicola Sanna ha incontrato ieri, 6 novembre, a Palazzo Ducale il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, il Colonnello Giuseppe Cavallaro. Un incontro informale per augurare al comandante, che ha assunto l'incarico nel mese di ottobre, buon lavoro e per confermare la volontà di collaborazione istituzionale.«Il costante dialogo tra amministrazione e forze dell'ordine locali – ha detto Nicola Sanna – è necessario al sereno svolgimento delle attività e al mantenimento della sicurezza in città. Ringrazio, fin d'ora, il Colonnello Giuseppe Cavallaro per il lavoro che la Guardia di Finanza svolge sul territorio».