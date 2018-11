Anas. "Sassari-Olbia" proseguono i lavori sul lotto 6, limitazioni sulla strada statale 597

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.















Per consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione del lotto 6 dell’Itinerario “Sassari Olbia”, sulla strada statale 597 ‘del Logudoro’, per brevi intervalli di tempo, saranno istituite alcune limitazioni nei territori comunali di Berchidda e Monti.In particolare, a partire da domani giovedì 8 e fino a venerdì 16 novembre, ad eccezione del weekend e di lunedì 12, verrà chiuso il tratto tra gli svincoli di Monti (km 60,958) e di Monti-Telti (km 66,411) nella fascia oraria compresa tra le ore 10,30 e le ore 12,00.Il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalla strada provinciale 147.Il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento del tracciato a 4 corsie.