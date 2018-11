Alghero si dota del Piano di Assetto Idrogeologico

Nella seduta di ieri il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna presieduto dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru, ha approvato all'unanimità lo studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica ai sensi dell’art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del Pai, relativo alla variante al Prg di Adozione del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero. Lo studio di assetto idraulico redatto dall’Ingegnere Fabio Cambula, era stato recepito nei mesi scorsi dal Consiglio comunale di Alghero e inviato a Cagliari per la definitiva approvazione. Si tratta di un passaggio fondamentale per la città e l'agro, un atto richiesto obbligatoriamente dalla normativa, ma in passato mai realizzato: lo strumento è infatti propedeutico a tutti i piani di natura urbanistica, oltreché base fondamentale per la prevenzione dei rischi idrogeologici nel territorio comunale. L'approvazione odierna chiude un lungo processo di confronto, studio, verifica e aggiornamento del reticolo cartografico comunale, finalizzato alla conoscenza del comportamento dei corpi idrici rispetto agli effetti di fenomeni meteorologici eccezionali come le alluvioni. Si tratta infatti di un elaborato di natura esclusivamente tecnico-ingegneristica. L’importanza dell’approvazione del Pai è inutile sottolinearla, in quanto propedeutica alla definitiva approvazione dello stesso Piano di Valorizzazione e Conservazione della Bonifica di Alghero, adottato nel marzo 2018 dall'Aula di via Columbano. "E' una giornata importante, che sblocca finalmente una nuova stagione di pianificazione che potrà portare vantaggi economici e giovamento all'intera collettività" sottolinea l'ing. Alessandro Balzani, assessore all'Urbanistica del Comune di Alghero. Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale Mario Nonne, che sottolineando l'importanza della pianificazione che sblocca l'iter di approvazione definitiva del Piano della Bonifica, ricorda l'impegno preso con tutti gli agricoltori della Nurra algherese dal Consiglio comunale, al fine di predisporre le dovute azioni di mitigazione dei rischi idrogeologici da proporre alla Regione. "Si mantengono le promesse, si recupera il tempo perduto e si pianifica il futuro dei nostri figli, con la possibilità di nuovi investimenti ed un occhio attento alla sicurezza e ai rischi a cui le mutate condizioni meteo-climatiche espongono le nostre aziende" precisa Nonne.