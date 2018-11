Nella miniera di Olmedo un parco geominerario. La soluzione della Lega

Riportiamo un comunicato stampa della Lega firmato da Giovanni Nurra coordinatore provinciale nord Sardegna Lega Salvini Premier, in merito alla destinazione d'uso che potrebbe avere la miniera dismessa per salvaguardare i posti di lavoro:





"L'idea di aprire un parco geominerario a Olmedo nella miniera può essere una soluzione alternativa valida che può garantire lavoro a chi oggi sta aspettando un gesto da parte della Regione. Parliamo dei minatori, che abbiamo incontrato diverse volte come Lega, a cui a breve scadranno i contratti a tempo determinato e gli ammortizzatori sociali. Il bando per la concessione dello sfruttamento della miniera lunedì 5 novembre è andato deserto, molto probabilmente perché il sito estrattivo non è appetibile. In tutti questi anni Pigliaru e Company hanno fatto orecchie da mercante alle varie proteste dei minatori, alle loro richieste, non fanno fatto alcun lavoro di manutenzione, lasciando morire il sito, per svegliarsi solo in tempo di elezioni a febbraio promettendo qualcosa che non basta.

Ecco che ora la proposta provocatoria di una coop che gestisca la miniera e la renda parco geominerario può essere una soluzione. Attendiamo l'incontro con l'assessore regionale, ma dubitiamo che a fine legislatura possano fare ciò che non hanno fatto negli scorsi 5 anni"