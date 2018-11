Sassari. Pitbull randagi a Latte Dolce, chi vive nel quartiere non esce tranquillo

Due cani di razza pitbull, sono stati avvistati nel quartiere Latte dolce in via Vivaldi, via Lago di baratz e via Tirso. Si aggirano in quelle vie e nelle zone limitrofe. Non hanno dimostrato segnali di aggressività, chi li ha visti e li ha segnalati, ha anche detto di non aver avvertito pericolo. Sta di fatto che i cani in branco, talvolta affamati, spesso infreddoliti, possono essere imprevedibili e diventare poco amichevoli. E possono anche diventare pericolosi quando incontrano un altro cane portato al guinzaglio dal proprietario, diventando aggressivi non solo verso il cane ma anche verso il padrone. La stessa paura viene avvertita di chi porta a spasso i propri figli. I cani sono già stati segnalati, così come scrivono gli stessi cittadini su un post di facebook nella pagina "Sassari Si Muove", ma non hanno ottenuto alcun intervento degli organi preposti. Gli stessi cittadini denunciano pubblicamente il pericolo e se ne fanno portavoce.