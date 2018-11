Il nuovo preparatore atletico della Torres è William Sciacca

La Società comunica il completamento dello staff tecnico rossoblù per il prosieguo della stagione 2018/2019: con il mister Marco Sanna, il vice Pietro Rubino e il responsabile della preparazione dei portieri Tore Pinna, collaborerà da oggi il nuovo preparatore atletico William Sciacca. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Motorie a Firenze e la specialistica in Attività Motorie preventive e Adattate, Sciacca inizia proprio con la Torres, nella stagione 2008/2009, come preparatore atletico della squadra poi vincitrice del campionato di Promozione. Successivamente passa in Eccellenza con il Porto Torres (vittoria campionato, Coppa Italia e Super Coppa regionale), prima di approdare in serie D con l'Arzachena l'anno seguente; nel 2011/2012 è a Calangianus (Eccellenza). Nel 2012/2013 torna alla Torres e con i rossoblù ottiene la promozione in Lega Pro. Nella stagione successiva va al Fertilia e con i giallorossi raggiunge le finali nazionali playoff di Eccellenza.



Nel biennio 2014/2016 torna ad Arzachena per curare la preparazione atletica della prima squadra in serie D. Nella stagione 2017/2018 è preparatore atletico del Sorso, nel campionato di Eccellenza.

Dal 2014 collabora con le Attività Tecnico Sportive del Settore giovanile scolastico della FIGC Comitato Regionale Sardegna. Nel 2016 ha conseguito l'abilitazione a preparatore atletico professionista Figc alla scuola di Coverciano e l'abilitazione alla professione di Allenatore UEFA B (comitato tecnico regionale della Figc) . I migliori auguri di buon lavoro al prof. Sciacca, oggi pomeriggio impegnato nel suo primo allenamento con la squadra allo stadio “Vanni Sanna”.