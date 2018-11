Fri start cup summit e computation clay al museo Mas.edu a Sassari

Venerdì 9 novembre alle 10.00 negli spazi del Museo Mas.edu in via Piga 9 a Sassari, si terrà la conferenza stampa di presentazione del "Fri Start Cup Summit" e del "Computation Clay", eventi in programma al Mas.edu dal 14 al 16 novembre. Parteciperanno alla conferenza stampa il Delegato rettorale al

Trasferimento tecnologico dell'Università di Sassari, prof. Gabriele Mulas, e il Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", prof. Antonio Bisaccia.



Saranno giornate dedicate all'innovazione e alla competizione fra start up - grazie al coinvolgimento dell'Università di Sassari come partner del Progetto INnterreg Italia Francia Marittimo Fri_Start - , e all'alto artigianato artistico con “Computation Clay”, workshop del ceramista internazionale Jonathan Keep, realizzato al Centro Risorse ArtLab Accademia Sironi nell'ambito del progetto INTERREG ITALIA FRANCIA Marittimo Art Lab Net