Rissa al Latte Dolce con spranghe e roncole, arrivano i provvedimenti per le persone coinvolte

Nella mattinata odierna, personale della Squadra Mobile ha proceduto alla notifica dell’Avviso di Conclusione delle Indagini, emesso dal P.M. dr. A. Beccu, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nell’ambito del procedimento penale instaurato a seguito dei noti disordini occorsi nel quartiere cittadino di Latte Dolce la mattina del 27 ottobre 2017.

Nella circostanza due fazioni contrapposte, formate da circa una trentina di persone di nazionalità italiana ( residenti nel quartiere) e straniera (ospiti del Centro di Accoglienza P.I.M.E), si erano affrontate innescando una violenta rissa, utilizzando anche spranghe di ferro, roncole ed altre armi, con lancio di pietre, mattoni e bottiglie, a seguito della quale cinque persone riportarono lesioni .

Per tali fatti ascrivibili al reato di rissa aggravata, sono destinatarie del provvedimento del P.M. 12 persone italiane e straniere. Una di esse dovrà rispondere anche del reato di porto ingiustificato di una roncola.

Altre sei persone, presenti il giorno degli scontri, sono indagate invece per violenza privata, in concorso tra loro, in pregiudizio del responsabile del centro di accoglienza, che nella circostanza transitava nella via Leoncavallo a bordo della propria auto. Il gruppetto, dopo averlo riconosciuto, inveiva nei suoi confronti e si scagliava contro il veicolo colpendolo con calci e oggetti contundenti.