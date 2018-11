M5S,Perantoni in parlamento sul caso Policlinico: "Il diritto alla salute è diventato un miraggio"

"La Giunta Regionale prima crea il problema, poi si dichiara pronta a risolverlo. Sembra infatti che dopo la mancata proroga dell'accreditamento per il Policlinico di Sassari, lo stesso Luigi Arru, sia “disposto” a vagliare la possibilità di un accreditamento modulare, il tutto, naturalmente, qualora le condizioni della struttura lo consentano, decisione, quest'ultima, che coinvolgerà la Prefettura. Quello che tutti si chiedono, però, è come mai l'assessorato regionale alla Sanità, non abbia proposto una soluzione adeguata in tempi utili, dato che anche l'acquirente interessato a rilevare l'attività, preme per avere delle certezze in merito. Ad aggravare una situazione già di per sé intollerabile in questo caso, è il rischio concreto che le 200 persone impiegate nel Policlinico sassarese vadano incontro a

Mi attiverò nella mia qualità, al fine di sollecitare comunque la Giunta Regionale affinché si giunga a una risoluzione concreta del problema, essendo prioritaria la salvaguardia dei posti di lavoro."













Riportiamo la nota stampa del parlamentare pentastellato Mario Perantoni che interviene sul rischio chiusura del Policlinico Sassarese