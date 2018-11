Porto Torres. Rete idrica, interruzioni per manutenzioni agli impianti il prossimo martedì

Abbanoa ha comunicato al Comune di Porto Torres che nella giornata di martedì 13 novembre l'Ente Acque della Sardegna (Enas) procederà in “urgenza” alla riparazione della condotta adduttrice Coghinas II, interrompendo l'erogazione verso i potabilizzatori di Truncu Reale – M.te Agnese (Alghero) e Castelsardo dalle ore 7 alle ore 19. Sono previste possibili interruzioni sulla rete idrica dei Comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres e Castelsardo. Per quanto riguarda Porto Torres, l'alimentazione alla rete cittadina verrà interrotta dalle ore 9:00 del 13 novembre alle ore 5:00 del 14 novembre. L'alimentazione verso il quartiere di Serra Li Pozzi verrà interrotta dalle 8:00 del 13 novembre alle 5:00 del 14 novembre. Per far fronte alle emergenze idriche verrà attivato un servizio di autobotte in viale delle Vigne, all'ingresso dello Stadio Comunale.