Al museo Mas.edu tre giorni di eventi firmati Università di Sassari e Accademia di Belle arti

Arrivano dalla Liguria, dalla Sardegna, dalla Toscana, dalla Corsica e dalla provincia francese Alpes-Côte d'Azur le 40 le idee imprenditoriali che si incontreranno e confronteranno durante il Cooperation Summit del Progetto FRI_START, organizzato dall'Università degli Studi di Sassari, partner del progetto. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", si terrà giovedì 15 novembre e venerdì 16 novembre negli spazi museali del Mas.edu in via Piga 9 (Sassari). La Fri-Start Cup Summit, infatti, sarà anche l'occasione per presentare alla città di Sassari la nuova dimensione che il museo sta vivendo grazie all'imponente lavoro dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi". Negli stessi giorni si riunirà il Comitato di Pilotaggio del progetto Interreg Art Lab Net. Complessivamente, l'evento durerà 3 giorni e comincerà il 14 novembre alle 15.30 con la presentazione del nuovo Centro Risorse e di Innovazione per i Mestieri d'Arte e con il “Computation Clay”, nuovi modi di lavorare l’argilla nell'arte e nel design a cura dell’artista ceramista di fama internazionale Jonathan Keep."Sarà un'occasione di grande rilievo per le imprese che gravitano attorno al nostro incubatore CubAct, che potranno confrontarsi su scala internazionale- ha dichiarato durante la conferenza stampa il Delegato rettorale al Trasferimento tecnologico prof. Gabriele Mulas-Per noi è importante che il concorso tra progetti di impresa che conclude il Progetto Fri_Start si svolga assieme ad Art Lab net al Mas.edu, locali in cui un tempo si trovava un'attività industriale di primo piano per la città di Sassari. In questi stessi luoghi potranno nascere, sviluppardi e confrontarsi le idee e i progetti che rappresenteranno le eccellenze artistiche e tecnologiche del nostro territorio nel futuro prossimo""Saranno tre giorni nei quali le progettualità comunitarie si incontreranno e faranno sistema - ha tenuto a sottolineare il direttore dell'Accademia di Belle arti, Antonio Bisaccia - a beneficio di tutto territorio. Di un territorio che crede nell'innovazione come elemento di rilancio un po' come la nostra Accademia che punta sul Mas.Edu come polo culturale e spazio creativo a beneficio della città.""Art Lab net lancia un approccio innovativo per la filiera dell'artigianato artistico - è il commento del responsabile del progetto, Daniele Dore - mette al centro delle sue azioni la condivisione e lo sviluppo sostenibile, ed ha come obbiettivo il rilancio di una filiera che nella nostra Isola ha grandi tradizioni e potenzialità talvolta inespresse che meritano di essere rivalutate per il loro giusto valore."Fri_Start Cup (15/11 dalle 15.30 alle 19.00; 16/11 dalle 9.00 alle 13.00I settori principali della competizione Fri_Start Cup sono nautica e cantieristica, turismo innovativo e sostenibile, biotecnologie blu e verdi, energie rinnovabili blu e verdi, con un variegato innesto di altri settori contigui a quelli principali.Più che un incontro, sarà una vera competizione perché solo le migliori 8 fra queste idee potranno approfittare di incontri transfrontalieri finalizzati al cross border venturing, per entrare in contatto con investitori potenzialmente interessati. La proclamazione dei vincitori avverrà il 16 novembre alle 12.30.Un evento aperto a tutti che prevede l’Expo delle idee imprenditoriali, il B2B - ossia incontri tra i partecipanti, imprese e stakeholder -, numerosi workshop e, naturalmente, la gara, con l'elevator pitch di presentazione delle idee e la proclamazione dei migliori 8 progetti. Saranno anche attribuite 2 menzioni speciali ai progetti che particolarmente si contraddistinguono per il rispetto delle pari opportunità e per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile.La FRI_START CUP, competizione fra idee di impresa che supporta la creazione di start up a contenuto innovativo, nasce all’interno del Progetto INTERREG ITALIA FRANCIA Marittimo Fri_ Start, la rete transfrontaliera certificata di soggetti specializzati nella creazione ed incubazione di impresa, finalizzata alla messa a sistema di servizi integrati per le startup ad alto contenuto innovativo.I progetti selezionati, fra i 75 iniziali, stanno effettuando ora un percorso di capacity building così articolato: tutoraggio specialistico volto a trasformare la business idea in business plan e al miglioramento di capacity building; tutoring e mentorship esterno di public speaking per le presentazioni pubbliche dei progetti.Per tutti i partecipanti al FRI_START COOPERATION SUMMIT è previsto il supporto nello sviluppo transfrontaliero della propria iniziativa, attraverso un pacchetto individualizzato di interventi con il sostegno di tutor interni, mentor e coach.I progetti in gara avranno anche l’opportunità di effettuare un’esperienza di mobilità transnazionale: 5 giorni di permanenza in incubatori gestiti dai partner del Progetto FRI_START, in cui saranno affiancati da imprenditori e da tutor degli incubatori, al fine di creare collaborazioni internazionali e meglio sviluppare il proprio business.Il FRI Start Cooperation Summit sarà anche un'occasione per conoscersi, confrontarsi, condividere esperienze e buone prassi anche al di fuori del progetto, avviare nuove collaborazioni su bisogni specifici oppure collaborazioni finalizzate a portare avanti nuove idee (anche a livello europeo), attività congiunte di ricerca e sviluppo, collaborazioni commerciali, tecnologiche.Il programma prevede infatti un workshop dal titolo “L’Internazionalizzazione nelle MPMI: buone prassi e opportunità” in cui verranno presentate politiche, strumenti, finanziamenti che assistono le imprese nel complesso processo di internazionalizzazione. In programma, inoltre, una serie di incontri one-to-one fra imprese (incluse start up), centri di ricerca e pubbliche amministrazioni, organizzato in collaborazione con Sardegna Ricerche, nel quadro della rete Enterprise Europe Network.Progetto Interreg ART LAB NET e "Computation clay": 14/11 dalle 15.30 alle 18.00; 15/11 dalle 9.30 alle 18.30; 16/11 dalle 9.30 alle 18.30Il Summit del Progetto Fri_Start condividerà con il Progetto Interreg ART LAB NET della Accademia delle Belle arti "Mario Sironi" gli spazi del Mas.edu, trasformato in un vero e proprio laboratorio di idee, dove l’Accademia ha realizzato e sta sviluppando un Centro Risorse e di Innovazione per i Mestieri d'Arte composto da un FabLab artistico, spazi di co-working e incubazione di nuove imprese artigiane.L'evento congiunto nasce con l’idea di restituire alla città di Sassari uno spazio di grande importanza come il Mas.edu che permetterà un contatto e scambio di idee tra aziende di vari settori, maestri artigiani e giovani con nuove idee imprenditoriali. Visto lo scopo dei nuovi spazi, si è pensato che l'incontro con un noto ceramista come John Keep fosse il modo migliore per inaugurarli.Art lab net, infatti, racchiude in sé tradizione e innovazione, creatività e mercato. Ma soprattutto rete e sistema di conoscenze. Un progetto che ha l’obiettivo di realizzare Centri di innovazione e supporto allo sviluppo imprenditoriale dell’attività di artigianato artistico,Art Lab Net individua nell'innovazione una leva per lo sviluppo sostenibile mettendo a disposizione delle imprese dei poli di competenza e di servizio condivisi.Questa è una vera sfida che i partner, tra cui l’Accademia di Belle Arti “Sironi”, vogliono affrontare nell’incontro sassarese. Art lab net è solo il punto di partenza: l’idea infatti è quella di dare continuità alla collaborazione con gli artigiani, ampliandone il livello di competitività, ma anche i giovani artisti che partendo dal loro talento possono crescere, innovando, già a partire dal workshop dedicato agli artigiani, in programma nella giornata del 15 novembre.