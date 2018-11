Dinamo, sabato alle 20 i sassaresi affronteranno la Reyer Venezia

Questo pomeriggio coach Vincenzo Esposito ha presentato l'imminente sfida di campionato che attende i suoi ragazzi: domani, alle 20, i giganti affronteranno la Reyer Venezia.“L’appuntamento di domani ha un fascino particolare perché affrontiamo una delle tre-quattro squadre candidate alla vittoria finale, che hanno come obiettivo quello di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni che stanno affrontando. Giochiamo contro Venezia che negli ultimi anni ha fatto bene e quest’anno si presenta rinforzata, sarà una sfida molto impegnativa contro un gruppo che arriva in un buon momento. Ci sarà bisogno di impegno, dedizione, focus e precisione extra per poter competere con questo tipo di avversari. Non dobbiamo essere spaventati ma carichi ed entusiasti di affrontare squadre del genere e giocare in casa ci deve dare una spinta in più”.Che avversaria è la Reyer?“Venezia ha un roster lungo, costruito per sopperire alle assenze: è una squadra che gioca molto bene le situazioni di campo aperto e transizione. Negli ultimi due anni si sono rinforzati dentro l’area e hanno un’ottima chimica, perché partono da un gruppo di giocatori che sta insieme da un po’ di anni e in panchina c’è coach De Raffaele che come assistant prima e head coach poi è in laguna da tanto tempo. Statisticamente è una squadra che ha alte percentuali da tre ed è in vetta alla voce assist; noi dovremo giocare la nostra pallacanestro con più dedizione e attenzione. Ci arriviamo sereni con ancora due allenamenti da fare, consapevoli che è un appuntamento difficile e importante”.Chiederà qualche sforzo difensivo extra ai suoi?“Al momento siamo la terza difesa del campionato e affrontiamo Venezia che è uno dei primi tre attacchi e forse la prima difesa. Quando affronti avversari di questa caratura devi avere consistenza importante per tutti i quaranta minuti: noi stiamo difendendo bene ma solo a sprazzi e se vuoi competere con le squadre di alta fascia devi avere continuità. La nostra differenza non deve arrivare dalla continuità in attacco, che è una cosa che ovviamente aiuta a migliorare il gioco e noi anche giocando a strappi troviamo break importanti grazie ai nostri giocatori di talento, ma da una consistenza prolungata difensivamente che al momento non abbiamo ancora”.Situazione infermeria?“Domani dovremo avere il gruppo al completo con il rientro di Diop che ha avuto un piccolo problema alla spalla, ma già oggi verrà inserito nel gruppo”.