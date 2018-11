Domenica di scherma a Ploaghe

di SSN

Si terrà domenica 11 novembre a Ploaghe la prima prova regionale G.P.G. di scherma under 14. Al palazzetto dello sport di Via Sardegna oltre 80 atleti si cimenteranno a partire dalle ore 10, per l'intera giornata, nelle prove di fioretto e spada. Recentemente il movimento della scherma sarda ha registrato un forte incremento di iscritti a dimostrazione del fatto che i valori importanti quali il rispetto dell'avversario e il riconoscimento della sconfitta, che questo sport divulga, uniti alle capacità motorie e strategiche chi gli schermitori acquisiscono ne fanno uno sport completo e degno di nota. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di ospitare un appuntamento molto importante nel circuito schermistico isolano organizzato dal Circolo Schermistico Sassarese con la collaborazione dell'assessorato allo Sport del Comune di Ploaghe.