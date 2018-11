Policlinico sassarese, lunedì di protesta e confronto

di SSN

E' in programma domani una giornata di protesta e rivendicazione sulla qeustione che coinvolge il Policlinico di Sassari. E' stato organizzato un dibattito nell'assemblea "aperta" convocata nel piazzale antistante l'ingresso del Policlinico in viale Italia. L'appuntamento è fissato per le ore 10. L'inizio dei lavori intorno alle ore 10,30, le cui modalità in buona sostanza sono quelle di una assemblea sindacale. Il dibattito sarà aperto con a lettura di un documento sindacale unitario, dopodiché interverrà qualche lavoratore. Il dibattito proseguirà poi con gli interventi dei partecipanti. La mattinata terminerà con la sintesi dei contributi e/o interventi, da rappresentare nei tavoli istituzionali convocati del Prefetto.



Il primo tavolo si terrà già nel pomeriggio di domani alle ore 17, convocato dal prefetto, al quale prenderanno parte le organizzazioni sindacali, il secondo tavolo è convocato per martedì 13 alle ore 15, sempre dal Prefetto, al quale parteciperanno i vertici del Policlinico e Habilita, l'Assessorato regionale alla sanità e altri soggetti. "Al Prefetto abbiamo chiesto che anche a questo tavolo partecipino le Organizzazioni Sindacali- dicono i sindacati- perciò prevediamo uno spazio per un confronto nella fase conclusiva della discussione istituzionale".