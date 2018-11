Sport e inclusione, a Sassari un momento di analisi e confronto

di SSN

La pratica sportiva, e le discipline acquatiche in modo particolare, come percorso educativo per combattere il disagio sociale e promuovere l’inclusione fra i giovanissimi.

Ecco le finalità del progetto “In mare sicuri”, idea che nasce a Sassari, ed è risultato terzo in tutta Italia sugli oltre seicento presentati che hanno ottenuto il finanziamento dell’ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un progetto che sarà presentato mercoledì 14 novembre alle 17 nell'aula magna del Canopoleno di Sassari.



All'incontro interverranno oltre alle istituzioni coinvolte nel progetto, Eleonora Palmas che lo ha ideato, Marco Pinna che approfondirà i temi legati all'abbandono sportivo, Cristiano Depalmas, il cui intervento verterà sugli aspetti psicologici della pratica sportiva, gli aspetti relativi a nuoto e disabilità saranno analizzati da Solidea Chessa. Le conclusioni relative agli interventi- moderati dal giornalista Marco Ledda- saranno affidate a Stefano Masala, presidente della Sporter.