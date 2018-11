"Donne in musica" la storia di donne che hanno fatto successo nella storia della musica

La Fondazione Maria Carta ha dato il patrocinio a una importante iniziativa culturale promossa dal Circolo Sardegna di Bologna che si terrà nel capoluogo emiliano sabato 17 novembre alle 21 presso il prestigioso oratorio di San Rocco, in via Monaldo Calari, 4. "Donne in musica, le grandi compositrici della storia della musica" è il titolo dato alla serata. Si tratta di un progetto che nasce dall'idea di un gruppo di musicisti, “Arcadia Ensemble”, appartenenti alla formazione strumentale da camera, che hanno condotto una ricerca storica e musicologica alla riscoperta ed esecuzione di partiture di tutte le epoche storiche composte da donne, estendendo il progetto a tutti gli ambiti della società nel tema comune delle difficoltà storiche incontrate dalle donne nell'emergere in talune arti e professioni tipicamente maschili. La formazione Arcadia Ensemble è composta da Laura Bianco al violino, Francesco Vignanelli al violoncello, Margherita Sussarellu, pianoforte, cembalo e voce narrante e Calogero Sportato, tiorba, arciliuto e chitarra. Il Circolo Sardegna di Bologna a partire dal 2017 è retto da un volenteroso e coeso gruppo che si è messo all'opera per traghettare il circolo verso un nuovo corso che parte dalla riscoperta delle potenzialità e competenze spendibili non solo dai soci ma da tutti i residenti sardo-bolognesi. La serata di sabato 17 si avvale della collaborazione di Amnesty International Bologna e dell'associazione culturale musicale “Dolci accenti”. L'evento si inserisce nell'ambito delle manifestazioni organizzate in occasione della giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

























Foto Bologna Welcome