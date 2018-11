LavoRas, 170 assunzioni al Comune di Sassari

Le procedure di gara per l’individuazione delle Cooperative affidatarie dei servizi si svolgeranno, nel rispetto delle vigenti norme, sulla piattaforma telematica CAT Sardegna.





Un totale di 18 progetti, che consentiranno 170 assunzioni a tempo determinato per un periodo di 8 mesi. Il Comune di Sassari ha sottoscritto con la Regione Sardegna la convenzione per l’attuazione del programma LavoRas, che prevede un investimento sul territorio di 2 milioni e 730 mila euro. Le lavoratrici e i lavoratori saranno impiegati in diverse aree, avranno perciò modo di occuparsi del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione dei siti culturali, della digitalizzazione degli archivi, degli interventi per la gestione delle foreste e il rimboschimento, del censimento dei beni immobili, solo per citare alcuni ambiti di intervento.«Diversi settori comunali sono interessati dai progetti – spiega l'assessora al personale Rossana Serratrice –. Con LavoRas il Comune dà una risposta al problema della disoccupazione nel territorio, in linea con gli obiettivi del progetto regionale, che punta al rafforzamento dei processi di sviluppo territoriale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e immobiliare».Gli operatori, che saranno assunti a tempo determinato in regime di part-time 20 ore settimanali, corrispondono a profili professionali differenti, che variano da operaio generico a laureati nei diversi ambiti.A breve saranno disponibili i relativi avvisi pubblici di selezione dei quali verrà data notizia con pubblicazione all’albo pretorio dell’Aspal, del Comune di Sassari oltre che sul sito internet www.comune.sassari.it.I progetti verranno gestiti, per la quasi totalità, attraverso affidamento alle Cooperative sociali di tipo B e, in tal senso, nei prossimi giorni, si provvederà a pubblicare una manifestazione d’interesse rivolta agli operatori di settore.