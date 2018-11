Alghero. Per lavori urgenti domani chiusura dell'acqua in tutta la città

L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato che martedì 13 novembre 2018 dovrà eseguire un intervento urgente di riparazione lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. I lavori dell’Enas, che saranno eseguiti dalle 7 alle 19, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile per i centri interessati. Per far fronte a questa sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile. Servizi autobotte : per far fronte all'emergenza sarà disponibile tutta la giornata un’autobotte Via De Gasperi e un’autobotte fianco Ospedale Marino.